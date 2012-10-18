ДПСУ збирає побажання платників податків щодо лібералізації податкової політики

Голова Державної податкової служби України Олександр Клименко доручив керівникам територіальних органів податкової служби провести зустрічі з місцевими підприємцями і громадськістю і вислухати їхні побажання щодо поліпшення податкової політики в країні.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ДПСУ.

"За підсумками спілкування з представниками бізнесу буде зібрано і систематизовано пропозиції щодо вдосконалення функціонування податкової системи, зважаючи на регіональну специфіку і проблемні моменти з адмініструванням податків, що виникають на місцях", - сказано у повідомленні прес-служби.

Податкова запевняє, що сформульовані ідеї щодо вдосконалення системи оподаткування знайдуть відображення у програмі лібералізації державної податкової політики до 2014 року, яка розробляється зараз за дорученням Президента України Віктора Януковича.

«Заходи із лібералізації податкової системи повинні впроваджуватися насамперед відповідно до побажань підприємців. Особливу увагу ми приділяємо думці малого і середнього бізнесу в регіонах, зокрема у малих містах і депресивних територіях. На керівника кожного територіального органу ДПСУ покладена відповідальність не тільки за ефективне впровадження законодавчих інновацій на місцях, але й за формування в тісному діалозі з бізнесом пропозицій щодо їх вдосконалення», - процитувала прес-служба О.Клименка.

Він наголосив, що ДПС України постійно працює над спрощенням системи адміністрування платежів і створенням законодавчих передумов для підтримки бізнесу.

Наприклад, за ініціативою податкової служби значно розширено спрощену систему оподаткування для бізнесу за рахунок введення п'ятої і шостої груп платників єдиного податку. На даний момент у Верховній Раді зареєстровані законопроекти № 11284-11285 з поправками до Податкового кодексу та інші законодавчі акти для вдосконалення адміністрування податків і зборів, які передбачають зменшення ставок оподаткування для 5-ї і 6-ї груп платників єдиного податку: з 7 і 10% до 5 і 7%. Крім того, скасовується обмеження кількості найманих працівників.

Як повідомляв УНІАН, на початку тижня голова Державної служби з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва Михайло Бродський заявив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення скоротити кількість податків з 23 до 9.

Податкова запевняє, що вже зроблено немало у сфері зменшення податкового навантаження на фізичних осіб і на бізнес. Зокрема, знижено податкове навантаження на податок з прибутку – до 21% з 25%, ставку ПДВ зменшена до 17% із 20%. Ставка податку на дивіденди у розмірі 5% відчутно стимулює легалізацію платежів.