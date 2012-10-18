На торгах у четвер вірогідний відкат пари EUR/USD до позначки 1,2980 – експерт

Незважаючи на те, що пара EUR/USD все ж таки досягла позначки 1,3130, подальший потенціал зростання у світлі останніх подій доволі обмежений - вірогідний відкат пари в район 1,2980, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, сприяти цьому може серія звітів з Китаю. Якщо показники торгівлі, інфляції, промвиробництва і роздрібних продажів вкажуть на охолодження економіки, варто чекати зниження попиту на ризиковані активи. Особливо важливою буде динаміка ВВП за 3 квартал – все, що нижче за 7,4%, дасть сигнал до розпродажів.

Для GBP/USD китайські дані мають набагато менше значення, ніж для EUR/USD, проте пара може піти слідом за ринковими настроями. Єдине, що може втримати ціни від падіння, – сильний звіт щодо роздрібного продажу. Враховуючи серпневе падіння обсягів, цілком можливо побачити різкий відкат. У такому разі пара зможе пробити 1,6170 і націлитися на 1,62.

Попри засилля даних із КНР, не варто повністю списувати з рахунку американські звіти. USD/JPY може продовжити зміцнення у район 79,30 під дією сприятливих даних з ринку праці США. Якщо показник числа заявок на допомогу у зв’язку з безробіттям знизиться, а 4-тижнева шкала демонструватиме низхідну динаміку, це тільки запевнить інвесторів у тому, що Федрезерв утримається від стимулювальних заходів у середньостроковій перспективі.