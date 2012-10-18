ЄС готовий виділити Україні 200 млн. євро, якщо держзакупівлі стануть прозорими

Європейський Союз готовий відновити припинену торік програму надання фінансової допомоги Україні на суму 200 млн. євро, але вимагає зробити прозорою систему державних закупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник програм допомоги Україні Представництва Європейського Союзу в Україні Ендрю Расбаш.

«Ми можемо говорити про 200 млн. євро до кінця 2013 року на реалізацію декількох проектів у секторі державних закупівель, енергетики, захисту навколишнього середовища, скасування технічних бар'єрів. Проте є умова виділення коштів – конкретні досягнення в розвитку означених секторів і в системі управління державними фінансами», - заявив Е.Расбаш.

Представник Євросоюзу нагадав, що торік Україні було надано 31 млн. євро фіндопомоги, проте програма співпраці була припинена, коли Верховна Рада внесла зміни до закону про держзакупівлі, зробивши їх непрозорими.

«Тепер ми повинні побачити, що механізм розподілу грошей зручний і зрозумілий, оскільки фінансова допомога йде безпосередньо у бюджет країни і далі розподіляється українською владою. Образно кажучи, ми платитимемо за результатом: є прийнятний результат – ми перераховуємо гроші», - наголосив Е.Расбаш

За його словами, за наявності зрозумілого механізму управління державними фінансами, запровадженого українською владою, не буде потрібен додатковий контроль за проходженням коштів, що надаються в рамках проектів фінансової допомоги з боку Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня, під час протестів опозиції біля Українського будинку, Верховна Рада прийняла дискусійний закон — парламент змінив правила гри у сфері державних закупівель.

Зокрема Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" дозволив держпідприємствам, зокрема комунальним, казенним, госптовариствам з держчасткою більш як 50%, не проводити тендерні торги при проведенні держзакупівель. Єдиний виняток - монополісти і закупівлі за кошти держбюджету. Ще один дуже важливий момент - результати закупівлі можна буде не публікувати у "Віснику державних закупівель", що дає можливість приховати від громадськості результати закупівель.