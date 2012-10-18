"Укргазбанк" за 9 міс. одержав чистий прибуток 290,8 млн грн проти збитку 3,6 млрд грн роком раніше

"Укргазбанк" (Київ) у січні-вересні 2012 року одержав чистий прибуток 290,775 млн грн у порівнянні зі збитком 3,6 млрд грн за відповідний період 2011 року.

Про це сказано у звітності, оприлюдненій на сайті банку.

При цьому прибуток за третій квартал становив 108,295 млн грн у порівнянні зі збитком 3,6 млрд грн за третій квартал 2011 року.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 10% і на 1 жовтня 2012 року становили 19,965 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 5,3%, до 7,848 млрд грн, зобов'язання зросли на 10%, до 16,936 млрд грн. Статутний капітал банку залишався на рівні 10 млрд грн, власний капітал збільшився на 8%, до 3,029 млрд грн.

Довідка УНІАН. АБ "Укргазбанк" (Київ) створено в 1993 році, входить до групи великих банків України.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.