Сума простроченої заборгованості із ПДВ перед Ferrexpo зросла до 281 млн дол.

Сума простроченої заборгованості із ПДВ перед гірничорудною компанією Ferrexpo plc, основним активом якої є Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, станом на 30 вересня збільшилася до 281 млн дол. Про це мовиться у квартальному звіті Ferrexpo plc, розміщеному на сайті компанії.

Раніше компанія повідомляла, що на 30 червня 2012 року борг становив 231 млн дол. Ferrexpo повідомляє про те, що представники компанії продовжують активно працювати з представниками влади для вирішення цього питання. Щоправда, очікування конкретних результатів переноситься на 2013 рік.

У повідомленні компанії також повідомляється, що валовий обсяг позик на 30 вересня 2012 перевищив 1 млрд дол., а чистий борг становив 342 млн дол.

При цьому в 2013 році Ferrexpo має намір інвестувати 30 млн дол. у розвиток родовища «Єристово» (Єристівський ГЗК - УНІАН). Як наголошується у звіті, голова правління компанії Ferrexpo Майкл Абрахамс заявив, що «проекти розвитку компанії виконуються, і правління, як і раніше, залишається схильним до інвестування в розвиток рудних запасів компанії».

Як повідомляв УНІАН, компанія Ferrexpo plc за підсумками січня-вересня збільшила виробництво окатишів з власної сировини до 6,934 млн тонн, що на 3,1% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. За підсумками ІІІ кварталу поточного року компанія збільшила обсяги продажів на 1,2% у порівнянні з липнем-вереснем 2011 року - до 2 млн. 472 тис тонн залізорудних окатишів.

Довідка УНІАН. Зареєстрована в Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості – окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК.

Основними споживачами продукції компанії є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток до попереднього року на 35% - до 574,9 млн доларів.