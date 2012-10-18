«Кредитпромбанк» за 9 міс. одержав чистий прибуток 2,9 млн грн проти збитку в 2011 р.

«Кредитпромбанк» (Київ) за січень-вересень 2012 року одержав чистий прибуток 2,893 млн. грн у порівнянні зі збитком 728,416 млн грн за відповідний період 2011 року.

Про це йдеться у звітності, оприлюдненій на сайті банку.

За третій квартал п.р. «Кредитпромбанк» одержав прибуток 1,271 млн грн у порівнянні зі збитком 729,760 млн грн за відповідний період 2011 року.

Активи банку збільшилися на 0,4% і на 1 жовтня 2012 року становили 12,548 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 0,1%, до 9,931 млрд грн, зобов'язання — на 0,5%, до 10,433 млрд грн.

Статутний капітал банку за звітний період залишався на рівні 2,636 млрд грн, власний капітал майже не змінився і залишався на рівні 2,115 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Кредитпромбанк" створене в 1997 році і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Основними акціонерами банку є компанії Kalouma Holdings Limited (Кіпр) - 47,783%, Fintest Holdings Limited (Кіпр) — 28,717%, Homertron Trading Limited (Ірландія) – 23,5%.

Акціонерами компанії Kalouma Holdings Limited є 28 іноземних фінансових інститутів, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку.