«Альфа-Банк» у січні-вересні збільшив чистий прибуток у 2,5 раза - до 30,9 млн грн

«Альфа-Банк» (Київ) у січні-вересні 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшив чистий прибуток у 2,5 раза — до 30,892 млн грн. Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті банку.

Активи банку за звітний період скоротилися на 1,8% і на 1 жовтня 2012 року становили 27,457 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 2%, до 17,493 млрд грн, зобов'язання - на 2,2%, до 23,374 млрд грн. Статутний капітал залишався на рівні 4,639 млрд грн, власний капітал збільшився на 0,2% - до 4,082 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Альфа-Банк» (Київ) зареєстровано в січні 2001 року, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Груп».