Мінекономіки планує з січня 2013 року запустити електронні торги

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує з січня 2013 року запустити систему електронних торгів, що дасть змогу зробити частину державних закупівель прозорішою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник департаменту державних закупівель і державного замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі Борис Горбанський під час проведення міжнародної конференції «Перспективи розвитку системи державних закупівель в Україні».

«З 1 січня 2013 року набирає чинності норма про запровадження в Україні електронних закупівель за затвердженим Кабінетом міністрів переліком товарів. Зараз ми розробляємо нормативну базу – два проекти постанови Кабміну, включаючи власне перелік товарів для електронних закупівель, проходять узгодження в органах влади, а крім того є питання технічного плану і регламенту взаємодії учасників та операторів торгів.

При цьому Горбанський заявив, що всі спірні питання щодо запровадження торгів будуть узгоджені в листопаді.

За його словами, серед претендентів на проведення торгів як операторів є Аграрна і ряд інших компаній, що володіють апаратними засобами і ПЗ.

Як повідомляв УНІАН, Європейський союз заявив, що готовий відновити припинену минулого року програму надання фінансової допомоги Україні на суму 200 млн. євро, але вимагає зробити прозорою систему державних закупівель.

На початку липня 2012 року Верховна Рада змінила правила гри у сфері державних закупівель, прийнявши Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель". Документ дає змогу держпідприємствам, зокрема комунальним, казенним, госптовариствам з держчасткою більш як 50%, не проводити тендерних торгів при проведенні держзакупівель. Єдиний виняток - монополісти і закупівлі на кошти держбюджету. Ще один дуже важливий момент - результати закупівлі можна буде не опубліковувати у "Віснику державних закупівель".