«Ощадбанк» завершив реорганізацію своєї регіональної мережі шляхом переходу на дворівневу модель управління. Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.

«За останні три роки було реорганізовано 330 філій - відділень, на базі яких створено територіально відокремлені безбалансові відділення. Таким чином, мережа установ «Ощадбанку» тепер складається з 25 філій - регіональних управлінь та 5813 територіально відокремлених безбалансових відділень», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2012 року становлять 86,475 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 50,397 млрд грн, зобов'язання - 68,6 млрд грн, статутний капітал - 15,538 млрд грн, власний капітал - до 17,874 млрд грн.

«Ощадбанк» в січні-вересні 2012 року отримав чистий прибуток 411,023 млн грн.

100% акцій банку належать державі.