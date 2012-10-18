На міжбанку торги закрилися зростанням котирувань

У четвер, 18 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1590/8,1665, до 12:00 ціни зросли до 8,1640/8,1720. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 8,1700/8,1745 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2656/60, на час закриття торгів ціни підвищилися до 0,2657/61. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,7550 (+0.0350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3085/1,3125. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6850/10,7065, до 12:00 ціни пішли вгору 10,6970/10,7115. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,7025/10,7120.