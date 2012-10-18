Лідери ЄС збираються у Брюсселі для вирішення майбутнього економічного союзу

Брюссель. Сьогодні у Брюсселі розпочинається дводенне засідання Європейської ради.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, головним питанням засідання стане подальше посилення економічного та монетарного союзу.

Напередодні засідання міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойблє заявив журналістам про необхідність прискорення роботи в цьому напрямку. Він, зокрема, висловив пропозицію щодо посилення ролі комісара ЄС з питань бюджету з тим, щоб він міг подавати на повторний розгляд до національних парламентів проекти бюджетів у випадку, якщо вони не передбачають якісного вирішення проблеми зовнішнього боргу чи дефіциту бюджету.

Крім того, німецький міністр висловився і за те, щоб змінити правила голосування у Європарламенті, обмеживши коло голосуючих депутатів в залежності від того, за яке питання відбувається голосування. Зокрема, якщо проект законодавства стосується зони євро, то, на переконання В.Шойблє, за нього мають голосувати лише депутати, що представляють країни-члени зони євро. Якщо йдеться про Шенгенську зону, то, відповідно, депутати з країн Шенгенької угоди.

Ці пропозиції Німеччини потребують внесення змін до угоди ЄС. Як зазначив В.Шойблє, необхідно вже до кінця року погодити такі зміни з тим, щоб формування нового союзу відбувалося якомога швидше. Разом з тим, німецька позиція сприймається далеко не всіма членами ЄС.

Так, Президент Франції Франсуа Олланд сьогодні перед початком саміту заявив, що його голосвним завданням має статти схвалення рішення щодо посилення банківського союзу та створення загальноєвропейської системи банківського нагляду.

Засідання Європейської ради розпочнеться сьогодні о 18.00 за київським часом.