Азаров виключає підвищення цін на газ для населення і обвал гривні після виборів

Прем'єр-міністр України Микола Азаров виключає підвищення цін на газ для населення і обвал гривні після проведення парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав сьогодні в Сімферополі на зустрічі з громадськістю.

«Ніяких у нас ані обвалів, ані провалів не буде. Країна встала на шлях стійкого розвитку», - сказав глава Кабміну.

М.Азаров назвав прогнози ряду експертів і політиків опозиційного табору про песимістичний розвиток країни після виборів «страшилками».

«Для чого лякають? Тільки для того, щоб раптом налякають і за них проголосують», - сказав М.Азаров.

«Я не розповідаю казки, що завтра буде все добре. Для цього потрібно орати і орати», - заявив прем'єр, зазначивши, що і він, і Президент Віктор Янукович працюють над покращенням ситуації в Україні.

М.Азаров також виключив підвищення цін на хліб після виборів і різке зростання цін на овочі, зокрема, на картоплю.

Нагадаємо, на початку тижня Міжнародний валютний фонд в черговий раз звернув увагу української влади на неефективність політики підтримки штучно занижених цін на газ і тепло для населення, запропонувавши підвищити тарифи з одночасним збільшенням адресної допомоги малозабезпеченим, йдеться в оприлюдненому Фондом звіті. Експерти МВФ відзначали, що практика продажу газу за заниженими цінами призводить до розбалансування фінансового стану державного енергохолдингу "Нафтогаз України", який завершив 2011 рік з витратами у розмірі 135 млрд грн при доходах в 114 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня М.Азаров повідомив, що уряд України прогнозує в 2013 році середній курс гривні до долара на рівні 8,11-8,2 грн/дол., і цей прогноз був використаний для підготовки проекту державного бюджету України на наступний рік.

У четвер, 18 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1590/8,1665, до 12:00 ціни зросли до 8,1640/8,1720. До закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 8,1700/8,1745 грн / дол.