Найбільші доходи в II кварталі отримали жителі Києва і Донецької області

Державна служба статистики опублікувала показники доходів і витрат громадян по регіонах України у II кварталі 2012 року, згідно з якими найбільші доходи отримали жителі Києва - 47 708 млн грн і Донецькій області - 36 111 млн грн.

Про це сказано в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, у розрахунку на одну людину, кожен житель столиці отримав 13 264,9 грн, а кожен житель Донецького регіону - 6 323,6 грн. У II кварталі 2011 року цей показник становить 10 482,7 грн і 5 896,3 грн, відповідно.

Найменший дохід на одного жителя - 3 851,5 грн - зафіксовано в Чернівецькій області (3216,5 грн у II кварталі 2011 року).

За рівнем виплати соціальної допомоги також лідирує Донецька область з показником 9157 млн ​​грн (8331 млн грн у II кварталі 2011 року). Найменший обсяг соціальної допомоги, за даними Держстату, виплачений жителям Волинської області - 1 522 млн грн (1332 млн грн у II кварталі 2011 року).

У загальному обсязі доходів зарплата українців становить 42%, а соціальні допомоги та інші трансферти - близько 40%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, реальні наявні доходи населення у II кварталі 2012 року виросли на 15%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Номінальні доходи населення в квітні-червні ц.р. виросли на 15,2% - до 345,492 мрлд грн.

Наявний дохід у розрахунку на одну людину в II кварталі становить 5,749 тис. грн, що на 742,5 грн більше, ніж за аналогічний період в 2011 році.

Середня заробітна плата в серпні 2012 року становила 3,073 тис. грн, що на 2,5%, або на 78 грн, менше, у порівнянні з липнем. Водночас порівняно з серпнем 2011 року, рівень середньої заробітної плати в серпні 2012 року підвищився на 14,1%.

Разом з тим, як відзначають в Інституті демографії та соціальних досліджень НАН України, рівень бідності між містом і селом зрівнюється за рахунок погіршення показників життя міського населення. У 2011 році 41,5% українців були оголошені бідними за критерієм розподілу бюджету, коли більше 60% доходів витрачається на харчування. За цим показником Україна відкотилася до рівня 2006 року.