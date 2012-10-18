Латвія може стати 18-м членом єврозони в 2014 році, якщо продовжить поточний економічний курс, повідомив комісар з економічних і валютних питань ЄС Оллі Рен.

"Можливо, що вони зможуть приєднатися у 2014 році. Перевірку (відповідності критеріям) буде здійснено навесні наступного року, як це було з Естонією в 2010 році", - повідомив Рен агентству Reuters.

"Для приєднання до єврозони країна повинна відповідати критеріям низької інфляції, заборгованості та бюджетного дефіциту, а також валютної стабільності", - додав Рен.

Довідка УНІАН. Латвії, яка переживає найсильніший економічний спад в Євросоюзі внаслідок кризи, прогнозували дефолт ще в липні 2009 року. Тоді парламент країни затвердив програму стабілізації національної економіки, яка передбачала підвищення ставки ПДВ з 18% до 21% і значне скорочення витрат всіх держустанов республіки. Це рішення викликало невдоволення громадськості, країною прокотилися акції протесту. Пізніше на тлі масових заворушень уряд пішов у відставку, а його наступник у зв'язку з важкою економічною ситуацією в країні скоротив видатки державного бюджету більш ніж на 40% з метою економії. Також новий уряд прийняв низку непопулярних рішень в соціальній сфері. Латвія звернулася за допомогою до міжнародних фінансових структур, які до 2011 року надали їй позику в 7,5 мільярда євро, що на той момент складало третину її ВВП. У 2011 році приріст внутрішнього валового продукту республіки склав 5,5%. Зараз до економіки країни проявляє особливий інтерес Росія, від якої Латвія залежить енергетично.