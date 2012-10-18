СОТ не підтримує ініціативу України про перегляд ставок ввізного мита

Жоден з членів Комітету Світової організації торгівлі з доступу до ринків не підтримує ініціативу України про перегляд ставок ввізних мит у бік збільшення, а представники 58 країн на останньому засіданні комітету 16 жовтня висловили стурбованість у зв'язку з такою ініціативою Києва.

Про це йдеться в інформації Міжнародного інституту торгівлі і стабільного розвитку.

Серед країн, які висловили стурбованість: Канада, ЄС, США, Бразилія, Гватемала, Чилі, Малайзія, Колумбія, Уругвай, Туреччина, Аргентина, Нова Зеландія, Корея, Японія, Сальвадор, Швейцарія, Гонконг, Австралія, Норвегія, Мексика, Китай і Еквадор.

Зокрема, члени Комітету стурбовані тим, що в пропозиціях України відсутній перелік позицій, за якими Київ був би згоден на зниження мит, взамін на збільшення за іншими позиціями.

Члени комітету за підсумком засідання попросили Україну переглянути зміст своїх пропозицій.

Як повідомляв УНІАН,Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки воно може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Державного департаменту США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Водночас уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький в кінці вересня заявив, що перегляд ставок митних зборів не нашкодить переговорам зі створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом і не пов'язаний з можливістю вступу до Митного союзу.

17 жовтня генеральний директор СОТ Паскаль Ламі заявив, що відповідь СОТ щодо намірів України переглянути ставки митних зборів на імпортовані товари залежатиме від того, які поступки Україна зможе запропонувати натомість.