ЄЦБ наділено повноваженнями втручатися в діяльність будь-якого банку єврозони

Європейський центральний банк (ЄЦБ), як найважливіший елемент створюваної у Євросоюзі єдиної системи нагляду за банками, зможе втручатися в роботу будь-якого банку єврозони у разі потреби, заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу на прес-конференції після першого дня саміту ЄС.

"Ми сьогодні обговорювали основні відкриті питання щодо єдиної системи нагляду за банками. Саміт підтвердив ключові принципи: ЄЦБ відіграватиме головну роль. Тому чітке розділення між наглядом і функціями грошово-кредитної політики є необхідним. Новий наглядовий орган зможе втручатися у разі потреби (в діяльність) будь-якого банку єврозони", - сказав він.

Як раніше повідомлялося, саміт підтвердив намір створити законодавчу базу для функціонування єдиного нагляду в єврозоні до кінця поточного року. До нагляду зможуть приєднатися країни ЄС, які не використовують євро.

Крім того, саміт Євросоюзу погодився на поетапне створення банківського союзу в 2013 році. При цьому в заяві за підсумками першого дня саміту немає прямої вказівки на те, що банківський союз створюватиметься протягом 2013 року.

Ідея створити банківський союз була узгоджена на саміті в червні, одним із перших і ключових його елементів повинна стати єдина система нагляду за банками єврозони. Законодавство, на основі якого система нагляду могла б існувати, планується створити до кінця 2012 року. Відповідні пропозиції підготувала Єврокомісія.

Крім того, лідери ЄС закликали якнайскоріше прийняти пропозиції щодо гармонізації національних правил роботи з проблемними банками і гарантування депозитів.

Лідери ЄС у перший день саміту в Брюсселі також підтвердили можливість прямої рекапіталізації банків через МФС, передає РІА "Новости".