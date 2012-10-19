Пара EUR/USD на торгах у п'ятницю продовжить падіння – експерт

Пара EUR/USD на торгах у п'ятницю, 19 жовтня, може продовжити падіння до позначки 1,2980, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, пара GBP/USD може піти слідом за і опуститися до 1,60. Дані щодо держфінансів Великобританії навряд чи викличуть інтерес.

Не виключена вірогідність подальшого зростання USD/JPY до позначки 79,80, якщо дані щодо ринку вторинної нерухомості США також піднесуть приємний сюрприз.

Крім того, останні висловлювання офіційних осіб Японії вельми сприяють ослабленню єни. Міністр економіки Маехара закликав ЦБ до додаткового пом'якшення, а країну – до пошуку нових шляхів використання на свою користь подорожчання національної валюти.