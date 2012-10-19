Банківська система України за 9 місяців отримала прибуток 2,8 млрд грн

Прибуток банківської системи в січні-вересні 2012 року становив 2,8 млрд грн порівняно з 5,6 млрд грн збитку за відповідний період 2011 року. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Доходи банків збільшилися на 7,1% - до 110,822 млрд грн, зокрема процентний дохід становив 87,227 млрд грн, комісійний дохід — 15,496 млрд грн.

Витрати скоротилися на 1% і становили 108,047 млрд грн, зокрема, процентні витрати — 49,534 млрд грн, загальні адміністративні витрати — 26,654 млрд грн, відрахування в резерви — 18,940 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року порівняно з 2010 роком скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.