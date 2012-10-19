Міжбанк знову відкрився зростанням котирувань - 8,1650/8,1730 грн/дол.

Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань - 8,1650/8,1730 грн/дол., з У п'ятницю, 19 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1650/8,1730 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2652/56, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,6610/10,6730. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3059/61 (четвер — 1,3102/04).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9930/8,0500.