Банк «Форум» за 9 міс. одержав прибуток 3,595 млн грн проти збитку роком раніше

Банк «Форум» (Київ) у січні-вересні 2012 року одержав чистий прибуток 3,595 млн грн у порівнянні з 429,266 млн грн збитку за відповідний період 2011 року.

За третій квартал п.р. банк «Форум» одержав прибуток 1,011 млн грн, що в 118 разів менше, ніж за третій квартал 2011 року.

Активи банку скоротилися на 12% і на 1 жовтня 2012 року становили 9,249 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 16%, до 6,141 млрд грн, зобов'язання - на 14%, до 7,771 млрд грн.

Статутний капітал банку залишався на рівні 5,935 млрд грн, власний капітал скоротився на 0,9%, до 1,478 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, в кінці липня підконтрольний українському бізнесменові Вадиму Новінському «Смарт-холдинг» (одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки) повідомив про досягнення угоди з німецьким банком Commerzbank AG про придбання 96% акцій українського банку «Форум».

Покупець не називає суму операції, посилаючись на домовленість про нерозголошування її умов.

У даний час угода про операцію перебуває на етапі узгодження в регуляторних органах.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створений у 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Німецький Commerzbank володіє 96,0635% акцій банку «Форум».