Кабмін переглянув критерії проведення перевірок бізнесу

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку критеріїв, за якими визначається ступінь ризику ведення господарської діяльності суб'єктами господарювання в частині дотримання законодавства про працю, а також встановлюється періодичність планових заходів державного контролю. Про це йдеться в ухвалі Кабінету міністрів № 937, оприлюдненій на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з документом, у числі критеріїв - наявність заборгованості із зарплати, виплати заробітної плати, яка відповідає рівню мінімальної зарплати або нижча за нього, невідповідність кількості найманих працівників обсягам виробництва (виконання робіт, надання послуг), порушення законодавства про працю, невідповідність фактичних показників чисельності персоналу, зарплати і показників поданої в органи влади звітності.

У числі критеріїв високого рівня ризиків, визначених ухвалою, значаться: заборгованість із заробітної плати за період більш як 60 календарних днів; (для підприємств з кількістю працівників понад 50 чол.) наявність більш ніж 60% працівників, які одержують заробітну плату, рівну або меншу за мінімальну; (для підприємств з кількістю працівників від 51 до 250) наявність більш ніж 45% працівників, які одержують заробітну плату, рівну або меншу за мінімальну; (для підприємств з кількістю працівників від 251 чол.) наявність більш як 30% працівників, які одержують заробітну плату, рівну або меншу за мінімальну.

Додатковими критеріями високого рівня ризиків є очевидна недостатня кількість працівників для виконання наявного обсягу виробництва (робіт, послуг); невідповідності (більш як 10%) між фактичною кількістю працівників і показниками заробітної плати з даними звітності; грубі порушення, які були виявлені під час позапланових перевірок і мають ознаки злочинів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що в Україні на сьогоднішній день борг із зарплат на всіх підприємствах і установах становить близько 1 млрд гривень. З цієї суми близько 500 млн грн припадає на державні підприємства, решта 500 млн грн – на приватні підприємства, які перебувають на стадії банкрутства.

На 1 жовтня 2012 року мінімальна заробітна плата становить 1118 грн. З 1 грудня розмір мінімальної зарплати буде підвищено до 1134 грн. У почасовому вимірі з 1 жовтня мінімальна зарплата становить 6,7 грн, з 1 грудня - 6,8 грн.