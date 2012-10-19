Moody's підтвердило рейтинг латвійського PrivatBank

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підтвердило довгострокові рейтинги депозитів в іноземній і національній валюті «B3» PrivatBank - латвійської «дочки» українського «ПриватБанку», а також рейтинг фінансової стійкості «E».

Про це повідомляється на сайті Moody's.

Згідно з повідомленням, усі рейтинги підтверджені зі стабільним прогнозом.

Також вказується, що ці рейтингові дії завершують перегляд рейтингів для можливого пониження, початий у березні поточного року.

Крім того Moody's повідомляє, що всі рейтинги PrivatBank буде відкликано з бізнес-причин.

Як повідомляв УНІАН, у березні п.р. Moody's знизило рейтинги латвійської дочірньої фінустанови «ПриватБанку», зокрема довгостроковий рейтинг за депозитами з «B2», а рейтинг фінансової стійкості з «E+».

Довідка УНІАН. AS «PrivatBank» (до серпня 2007 AS «PARITATE BANKA») заснований у 1992 році.

Банк є дочірнім банком українського «ПриватБанку».

Чистий прибуток «ПриватБанку» в січні-червні 2012 року становив 596,6 млн грн, що на 24% менше, ніж за аналогічний період 2011 року (782,3 млн грн).

На 1 квітня 2012 року Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіли по 33,7545% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,99%.