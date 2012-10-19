PrivatBank користуватиметься міжнародними рейтингами банківської групи «ПриватБанк»

Латвійський AS «PrivatBank» у поточному році планує користуватися міжнародними рейтингами, які було присвоєно банківській групі «ПриватБанк», ідеться у повідомленні прес-служби латвійського банку.

Згідно з повідомленням, таке рішення ухвалене в рамках процесу оптимізації витрат банківської групи на рейтингові послуги.

У прес-службі відзначили, що після успішного завершення всіх емісій іпотечних застав, останню з яких завершено в грудні 2011 року, в поточному році AS «PrivatBank» не планує нових випусків боргових цінних паперів. Тому в індивідуальних рейтингах банку сьогодні немає потреби.

«Наявність у банку міжнародного рейтингу дуже важлива під час роботи на європейських ринках запозичень, - сказано у повідомленні. - Але оскільки на цих ринках активно працює український «ПриватБанк», яки представляє всю банківську групу, було ухвалено рішення про оптимізацію витрат дочірніх банків на рейтингові послуги, це звична міжнародна практика».

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня міжнародне рейтингове агентство Moody's підтвердило довгострокові рейтинги депозитів в іноземній і національній валюті «B3» PrivatBank, а також рейтинг фінансової стійкості «E». Всі рейтинги підтверджено зі стабільним прогнозом.

При цьому Moody's повідомило, що всі рейтинги PrivatBank буде відкликано з бізнес-причин.

Довідка УНІАН. AS «PrivatBank» (до серпня 2007 AS «PARITATE BANKA») заснований у 1992 році.

Банк є дочірнім банком українського «ПриватБанку».

Чистий прибуток «ПриватБанку» в січні-червні 2012 року становив 596,6 млн грн, що на 24% менше, ніж за аналогічний період 2011 року (782,3 млн грн).

На 1 квітня 2012 року Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіли по 33,7545% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 мільйони корпоративних і роздрібних клієнтів у 12 країнах світу, серед яких Росія, Грузія, Латвія, Італія, Португалія, Китай, Великобританія, Кіпр, Німеччина, Іспанія, Казахстан.