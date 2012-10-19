ДПСУ за 9 міс. збільшила перерахування ПДВ до бюджету на 2,7 млрд грн – до 59,7 млрд грн

Обсяг перерахованого до бюджету податку на додану вартість за 9 місяців поточного року становить 59,7 млрд грн, що 2,7 млрд грн більше, ніж торік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України.

Як сказано у повідомленні, такі надходження стали можливими, зокрема, завдяки динамічному зростанню кількості платників, які одержали свідоцтва платника податку на додану вартість. Зокрема, у вересні кількість платників ПДВ зросла на 89% - до 3,3 тис чол.

За інформацією ДПСУ, кількість платників ПДВ зростає щомісяця. За 9 місяців 2012 року платниками ПДВ стали більш як 22 тис чоловік, що на 66% більше за торішній показник.

Як повідомляв УНІАН, за 9 місяців поточного року кількість платників ПДВ, що надсилають звітність в електронному вигляді, досягла 98%. У свою чергу співробітники податкової міліції України за підсумками роботи за 9 місяців поточного року запобігли незаконному відшкодуванню податку на додану вартість на суму майже 1 млрд грн і вилучили з незаконного обігу товарів на суму 650 млн грн.