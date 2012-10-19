Азаров радить молоді "працювати не на одній роботі, а на двох"

Україна вийде на рівень середньої заробітної плати в 4 тис. грн упродовж двох років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з викладачами і студентами в Харкові.

Зокрема, М.Азаров вступив в дискусію з однією зі студенток, яка висловила думку, що розмір гідної зарплати в Україні має бути не менше прожиткового мінімуму.

На це М.Азаров відповів, що зараз в Україні заробітна плата на рівні не нижче за прожитковий мінімум, і запропонував студентці назвати конкретну цифру. Вона сказала, що вважає оптимальною зарплату в 4 тис. грн.

«На 4 тис. ми вийдемо за пару років», - сказав М.Азаров.

Крім того, він розповів студентам про програму «Доступне житло», що реалізується в Україні і, зокрема, про те, що будівництво однієї квартири коштує мінімум 300 тис. грн.

При цьому М.Азаров відзначив, що держава створює умови для молодих людей для придбання квартир за цією програмою.

Як сказав прем'єр студентам, вони мають розуміти, що держава не може надати молоді квартири безплатно, але вони можуть взяти їх в кредит.

«Треба молодій людині працювати не на одній роботі, а на двох, і ніхто на блюдечку з блакитною смужечкою квартиру не принесе», - сказав М.Азаров.

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