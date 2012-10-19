«Універсал Банк» у січні-вересні збільшив збиток на 1,5% – до 324,077 млн грн

«Універсал Банк» (Київ) у січні-вересні 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшив збиток на 1,5% – до 324,077 млн грн.

Про це мовиться в звіті, оприлюдненому на сайті банку.

У III кварталі банк одержав збиток у розмірі 240,112 млн грн, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Активи банку за звітний період зросли на 44% і на 1 жовтня 2012 року становили 9,340 млрд грн, кредити і заборгованість скоротилися на 3% - до 3,872 млрд грн, зобов'язання збільшилися на 46% - до 8,794 млрд грн, статутний капітал — на 0,9%, до 1,163 млрд грн. власний капітал зріс на 9% - до 546,529 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Універсал Банк» (Universal Bank, Київ) зареєстровано в січні 1994 року.

EFG New Europe Holding (Нідерланди) володіє 99,9646% акцій «Універсал Банку».