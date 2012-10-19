Банк «Київ» у січні-вересні скоротив прибуток у 3,9 раза - до 2,96 млн грн

АКБ «Київ» за підсумками січня-вересня 2012 року скоротив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2011 року в 3,9 раза - до 2,959 млн грн.

Про це мовиться у звіті банку.

Згідно зі звітом, в III кварталі поточного року банк одержав збиток 5,755 млн грн проти 4,114 млн грн прибутку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-вересні 2012 р. зменшилися на 2,2% і на 1 жовтня 2012 р. становили 2,644 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів зросли на 2,4%, до 0,985 млрд грн, зобов'язання скоротилися на 4,2%, до 1,842 млрд грн, власний капітал збільшився на 2,6% - до 802,1 млн грн.

Статутний капітал банку за звітний період не змінився і на 1 жовтня 2012 року становив 3,568 млрд грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Київ» створено в 1993 році.

Банк «Київ» в 2009 році було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,96% акцій банку.

Банк «Київ» в 2011 р. одержав чистий прибуток 16,87 млн грн у порівнянні зі збитком 220,7 млн грн у 2010 році.