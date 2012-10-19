Банк «Київська Русь» у січні-вересні збільшив прибуток у 2 рази - до 1,489 млн грн

Чистий прибуток банку «Київська Русь» (м. Київ) у січні-вересні 2012 р. зріс проти показника аналогічного періоду 2011 року в 2 рази, до 1,489 млн грн.

Про це мовиться у звіті банку.

У III кварталі 2012 року банк одержав прибуток 390 тис грн, що на 49% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-вересні 2012 року зросли на 6% і на 1 жовтня 2012 р. сягнули 5,987 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 4,7%, до 3,53 млрд грн, зобов'язання збільшилися на 6%, до 5,486 млрд грн, власний капітал — на 9%, до 546,529 млн. грн.

Статутний капітал банку в січні-червні 2012 р. не змінився і на 1 жовтня становив 416,08 млн. грн.

Довідка УНІАН. АБ «Київська Русь» (м. Київ) зареєстрований Національним банком України в червні 1996 року. На сьогодні входить до другої групи банків за розміром активів за класифікацією НБУ.

У жовтні т.г. Антимонопольний комітет України надав дозвіл фізичній особі на купівлю контрольного пакету акцій банку "Київська Русь" (м. Київ).

На 1 квітня 2012 р. 39,97% акцій ПАТ «Банк «Київська Русь» володіла Sharp Arrow Holdings Limited (Кіпр), а 10,13% акцій банку безпосередньо і 39,59% опосередковано володів Віктор Братко, ТОВ «Інвестиційна група «Базус», пряма участь, - 19,46%.

Чистий прибуток АБ «Київська Русь» у 2011 р. зріс проти показника 2010 року на 28% – до 7,3 млн. грн.