Польща скоротила дефіцит бюджету на 8%

Варшава. Дефіцит державного бюджету в Польщі у вересні в порівнянні з серпнем скоротився на 7,8%, або на 580 млн доларів - до 6,8 млрд доларів, становивши 60,4% плану на поточний рік (1USD = 3,1 PLN).

За даними польського Мінфіну, якими володіє УНІАН, витрати польської держави за дев'ять місяців року становили близько 76 млрд доларів, або 71,5% плану на весь поточний рік на тлі доходів у майже 69 млрд доларів, або 72,8% плану.

За оцінками Мінфіну, в жовтні дефіцит збільшиться до 11,2 млрд доларів, а в листопаді знизиться до 10,5 млрд доларів.

Держбюджет поточного року в Польщі передбачає дефіцит держфінансів на рівні 11,3 млрд доларів.

Довідка УНІАН. Польща передбачила дефіцит держбюджету 2011 року на рівні майже 13 млрд дол. при 88 млрд дол. доходів і 101 млрд дол. витрат.