На міжбанку торги закрилися зниженням котирувань

У п'ятницю, 19 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,1650/8,1730, до 12:00 ціни впали 8,1595/8,1650. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 8,1550/8,1620 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2652/56, до 12:00 ціни знизилися 0,2647/51. На час закриття торгів ціни залишилися на тому самому рівні. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,8350 (+0,0800).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3040/75. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6610/10,6730, до 12:00 ціни пішли вниз 10,6495/10,6605. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 10,6395/10,6525.