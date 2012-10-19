П'ятницький: пропозиції України щодо перегляду мит підтримали 110 членів СОТ

Пропозиції України про перегляд ставок ввізних мит підтримали 110 членів Світової організації торгівлі і Київ не вноситиме зміни до цих пропозицій.

Про це в коментарі УНІАН повідомив урядовий уповноважений з питань Євроінтеграції Валерій П'ятницький.

«Якщо говорити, що стурбованість висловили 27 країн Євросоюзу і ще 20 країн, то інші нас підтримали», - сказав В.П 'ятницький.

При цьому він повідомив, що деякі країни вже розпочали консультації з Україною з цього питання.

«Деякі вже висловили свої побажання. Вони надсилають свої пропозиції і висловлюють, що їх цікавить», - сказав він.

В.П 'ятницький не уточнив, скільки саме країн почали консультації, зазначивши лише, що їх «досить багато».

При цьому він категорично спростував можливість перегляду поданих до СОТ пропозицій.

«Ми ніяких змін у свої пропозиції вносити не будемо», - зазначив урядовий уповноважений.

Як повідомляв УНІАН, Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки воно може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро в рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Державного департаменту США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Водночас уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький в кінці вересня заявив, що перегляд ставок митних зборів не нашкодить переговорам зі створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом і не пов'язаний з можливістю вступу до Митного союзу.

17 жовтня генеральний директор СОТ Паскаль Ламі заявив, що відповідь СОТ щодо намірів України переглянути ставки митних зборів на імпортовані товари залежатиме від того, які поступки Україна зможе запропонувати натомість.

За інформацією Міжнародного інституту торгівлі і стабільного розвитку, ніхто з членів Комітету Всесвітньої торгової організації з доступу до ринків не підтримує ініціативу України про перегляд ставок ввізних мит у бік збільшення, а представники 58 країн на останньому засіданні комітету 16 жовтня висловили стурбованість у зв'язку з такою ініціативою Києва.