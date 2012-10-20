У Львові затримано грабіжників ювелірного магазину, одному з яких 16 років

Міліція затримала двох грабіжників ювелірного магазину у Львові.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Як нагадали в УЗГ, 11 жовтня у Львові було скоєно розбійний напад на приміщення ювелірного магазину одного з ТОВ.

У результаті оперативно-розшукових заходів за скоєння цього злочину правоохоронці затримали 19-річного місцевого жителя та 16-річного жителя одного з селищ Львівської області.

Частину викраденого вилучено.

Як повідомлялося, двоє невідомих у масках зі зброєю в руках розбили пістолетами вітрини в ювелірному магазині й забрали золотих виробів на більш як 40 тис. грн.