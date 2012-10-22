Дефіцит торговельного балансу Японії досяг рекордних 41,3 млрд доларів

Дефіцит торговельного балансу Японії в період з квітня до вересня 2012 року зріс до 3,22 трлн єн (близько 41,3 млрд дол.). Як оголосило у понеділок, 22 жовтня, Міністерство фінансів країни, це найбільший піврічний показник за весь час ведення такої статистики.

Експерти пояснюють посилення торговельного дисбалансу слабкою кон'юнктурою в США, борговою кризою в Європейському Союзі та погіршенням відносин з Китаєм.

У квітні-вересні японський експорт скоротився на 2%. Особливо різко зменшилися поставки товарів до США – на 16,6%. Обсяги вивезення в країни ЄС японської продукції скоротилися на 16,1%. На 8,2% зменшилися також поставки до КНР, населення якої останнім часом намагається не купувати японські товари на тлі конфлікту між Токіо і Пекіном через групу спірних островів у Східнокитайському морі. Таким чином, у квітні-вересні погіршилася ситуація на всіх трьох основних експортних ринках країни.

Водночас японський імпорт збільшився в квітні-вересні на 2,6%, переважно через розширення закупівель зрідженого природного газу на тлі зупинки майже всіх атомних станцій після аварії на АЕС "Фукусіма-1" у березні минулого року, передає ІТАР-ТАРС.