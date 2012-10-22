Торги доларом на міжбанку в понеділок відкрилися зниженням котирувань

У понеділок, 22 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1620/8,1665 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2638/41, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,6420/10,6490. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3043/45 (п'ятниця – 1,3059/61).

У п'ятницю, 19 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.