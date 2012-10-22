ПУМБ у січні-вересні збільшив чистий прибуток на 21%

«Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) у січні-вересні 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшив чистий прибуток на 21% – до 194,710 млн грн.

Про це сказано у звіті банку, оприлюдненому на його сайті.

Згідно зі звітом, у III кварталі 2012 року банк одержав 66,712 млн грн прибутку проти 57,956 млн грн за аналогічний період минулого року.

Активи банку в січні-вересні п.р. зменшилися на 9% і на 1 жовтня 2012 року становили 31,592 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів зросли на 8%, до 16,771 млрд грн, зобов'язання – зменшилися на 11%, до 27,447 млрд грн.

Розмір статутного капіталу залишався на рівні 3,295 млрд грн, власний капітал збільшився на 3% – до 4,144 млрд грн.

Як повідомлялося, 16 липня 2011 року завершився процес операційного злиття ПУМБ і «Донгорбанку», що почався восени 2010 року. Банки об'єднали баланси і мережу відділень, і з 18 липня 2011 р. банк почав роботу під об'єднаним брендом «Перший український міжнародний банк». У грудні 2011 року було зареєстровано збільшення статутного капіталу ПУМБ за рахунок приєднання «Донгорбанку». Діяльність «Донгорбанку» як фінансової установи не ведеться.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» – 89,87% акцій. Банк контролює український бізнесмен Ринат Ахметов.

ПУМБ у 2011 році в порівнянні з 2010 роком збільшив чистий прибуток на 7% – до 268,155 млн грн.