Імпорт українських товарів до Білорусі зріс на 12%, експорт – в 1,5 раза

Мінськ. Імпорт українських товарів до Білорусі в січні-серпні 2012 року досяг 1 млрд 469,6 млн. дол., що на 12,3% більше аналогічного періоду 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

«При цьому обсяг експорту товарів до України досяг 3 млрд 797,5 млн. дол., що в 1,49 разу більше січня-серпня 2011 року», - відзначили в Білстаті.

За даними Білстату, основними торговими партнерами Білорусі в січні-серпні 2012 року були: Росія (46,8% загального обсягу товарообороту), Нідерланди (10,2%), Україна (8,2%), Латвія (4,9%), Німеччина (4,3%), Китай (2,7%), Польща (2,4%), Литва (1,7%), Італія (1,6%), Бразилія (1,2%).

«Із загального обсягу білоруського експорту на частку Росії припадало 32,1%, інших країн СНД – 15,1%, країн ЄС – 42,3%, решти країн – 10,5%. Імпорт з Росії становив 62,3% загального обсягу імпорту, інших країн СНД – 5,3%, країн ЄС – 18,2%, решти країн – 14,2%», - повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році товарооборот між Україною і Білоруссю досяг рекордних показників у 6 млрд дол., перевищивши докризовий п'ятимільярдний показник 2008 року.

Довідка УНІАН. Україна традиційно поставляє до Білорусі металопродукцію, вироби з чорних металів, електроенергію, макуху, олію соняшникову, кукурудзу, вагони.

Основними товарними групами з імпорту до України білоруської продукції за останні роки в основному є нафтопродукти, а також сільськогосподарська техніка, вантажні автомобілі, шини, холодильники, автобуси.