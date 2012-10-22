«Ерсте Банк» у січні-вересні збільшив збиток у 9 разів

«Ерсте Банк» (м. Київ) у січні-вересні 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшив збиток у 9 разів – до 238,393 млн грн. Про це сказано у звіті банку.

Згідно зі звітом, у III кварталі 2012 року банк одержав 171,309 млн грн збитку, що у 8 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Активи банку за 9 місяців п.р. збільшилися на 3% і на 1 жовтня 2011 року становили 10,334 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 0,045% – до 3,679 млрд грн, зобов'язання – на 1%, до 8,675 млрд грн, статутний капітал збільшився на 0,7%, до 1,381 млрд грн, власний капітал – на 37%, до 1,659 млрд грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Ерсте Банк» (м. Київ) зареєстровано 25 січня 2006 року.

100% акцій банку володіє Erste Group Bank AG (Австрія).