Банк «Хрещатик» у січні-вересні збільшив прибуток у 12 разів

Прибуток банку «Хрещатик» у січні-вересні 2012 року становив 7,36 млн грн, що в 12 разів більше у порівнянні з показником за аналогічний період 2011 року.

Про це мовиться у звіті банку.

Згідно зі звітом, у III кварталі 2012 року банк одержав 1,28 млн грн прибутку проти 0,66 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку з початку року збільшилися на 27% і на 1 жовтня 2012 р. становили 9,404 млрд грн, зобов'язання – на 28%, до 8,746 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – на 2,6%, до 4,259 млрд грн, власний капітал – на 19,8%, до 658,3 млн грн, статутний капітал – на 13,7%, до 828,8 млн грн.

Довідка УНІАН. КБ «Хрещатик» зареєстровано у травні 1993 року.

На 1 жовтня 2012 року акціонерами банку «Хрещатик» були: ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь – 37,4427%, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради, пряма участь – 24,9216%, ТОВ «Маркет Інвест Груп», пряма участь – 21,0320%.

Збиток ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» у 2011 році становив 35,955 млн грн, що в 5,8 раза менше у порівнянні з показником 2010 року.