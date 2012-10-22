У Дніпропетровській області відкрито найбільший центр з обслуговування платників податків

Державна податкова служба відкрила в Дніпродзержинську Дніпропетровської області найбільший регіональний центр з обслуговування платників податків

Як передає кореспондент УНІАН, новий центр займає перший поверх Дніпродзержинської об'єднаної державної податкової інспекції загальною площею 643 кв. м.

Для зручності платників податків і персоналу його оснащено необхідною комп'ютерною і оргтехнікою, а також інноваційною системою вентиляції. Тут підприємцям надано повний набір послуг ведення бізнесу - реєстрація і постановка на облік, консультації, прийом звітності, видача довідок і дозвільних документів.

У центрі працюватимуть 52 кваліфікованих фахівця податкової служби.

«Саме у Дніпродзержинську, серед міст України, що не є обласними центрами, з'явилася потужна сервісна організація для підприємців. Я упевнений, що новий Центр обслуговування платників податків буде не тільки найбільшим центром, а й центром з найкращим сервісом. Головний акцент робиться на скороченні часу обслуговування підприємців. При тому, що стандарти ДПСУ в цьому плані дуже жорсткі, думаю, ми зможемо скоротити навіть ці суворі нормативи", - заявив начальник об'єднаної Держподатінспекції Дніпродзержинська Олександр Семченко на відкритті центру.

О.Семченко висловив упевненість, що нова сервісна інфраструктура буде затребувана підприємцями Дніпродзержинська.

«В умовах падіння виробництва в металургії та інших експортних галузях саме малий і середній бізнес мають стати основним «локомотивом» регіональної економіки Дніпропетровщини», - відзначив головний податківець Дніпродзержинська.

За даними податкової, в Дніпродзержинську з початку 2012 року кількість підприємців, які обслуговуються в інспекції, зросла на 3 тис. і станом на жовтень перевищила 22 тис. осіб. За 9 місяців 2012 року сума єдиного внеску зросла удвічі - до 11,9 млн грн.

У результаті надходження до місцевого бюджету Дніпродзержинська за наслідками 9 місяців п.р. становили 500 млн. грн – майже на 97 млн грн більше аналогічного періоду 2011 року. Збори до бюджетів усіх рівнів за цей період зросли від аналогічного результату минулого року на 122,1 млн грн і становили 703 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні ДПСУ заявила, що збільшила кількість відкритих центрів обслуговування платників (ЦОПП) податків до 458 установ у всіх регіонах України.

До кінця 2012 року ДПСУ збирається ввести в експлуатацію ще 18 ЦОПП, мережа сервісних установ для підприємців становитиме 476 установ.

Центри обслуговування платників податків надають такі послуги, як прийняття звітності, надання безкоштовного програмного забезпечення, інформаційно-консультаційні послуги. Центри також надають адміністративні послуги: прийняття на облік платників податків в органах Держподатслужби, оформлення і видачу патентів, свідоцтв, довідок, інших документів.