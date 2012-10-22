Coal Energy запустила нову установку з переробки вугільних відходів

Варшава. Українська вугледобувна компанія Coal Energy 19 листопада запустила нову установку з переробки вугільних відвалів Преподобного Антонія і Феодосія Києво-Печерських ("Сніжанська-2"), здатну щороку переробляти 1,4 млн тонн відходів, що на 200 тис більше, ніж попередня установка.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії у понеділок, 22 жовтня.

"Концентрат класу "А" перероблятиметься і збагачуватиметься на фабриці з очікуваним місячним виробництвом на рівні 20-30 тис тонн", - відзначили в компанії.

Coal Energy повідомила, що будівництво установки почалося навесні поточного року, відзначивши, що вона розташована у безпосередній близькості до трьох вугільних відвалів і міститься на найбільшому з них.

"Запаси відвалів у безпосередній близькості до установки оцінюються у 7,2 млн тонн. Навіть більше, у подільшій перспективі компанія зможе обробити близько 25,6 млн тонн вугільних відвалів з власного виробництва", - відзначила прес-служба.

Прес-служба нагадує, що Coal Energy почала переробку вугільних відходів на "Сніжанська-1" у 2005 році, відзначивши, що відтоді перероблено близько 5,5 млн тонн відходів.

Довідка УНІАН. Coal Energy, яка дебютувала на Варшавському фондовому ринку в серпні 2011 року, крім 10 шахт на Донбасі, володіє гірничо-збагачувальною фабрикою і фабрикою з переробки вуглевмісних відходів. Запаси вугілля компанії, за класифікацією JORC, становлять 235,5 млн тонн, зокрема підтверджені і видобувані 151,2 млн тонн.

За даними компанії, вона є третім найбільшим в Україні приватним вугледобувником за резервами і четвертим за обсягом виробництва.

Coal Energy продає вугілля тепловим енергокомпаніям, коксохімічним, цементним заводам і муніципалітетам, а також експортує вугілля до Болгарії, Словаччини, Молдови і Туреччини.

Контрольний пакет компанії, яка збільшила в 2011 фінансовому році чистий прибуток майже в 7 разів, до близько 37 млн доларів, належить кіпрській Lycaste Holdings Limited, у якій по 50% володіють Віктор і Марина Вишневецькі.

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