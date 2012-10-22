Експерт прогнозує відсутність ринкового попиту на ОВДП на аукціоні 23 жовтня

На аукціоні Міністерства фінансів України з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 23 жовтня, ринковий попит навряд чи буде присутній.

Про це йдеться в коментарі фахівця відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія Фурси, переданому агентству УНІАН.

Він нагадав, що у вівторок, 23 жовтня, уряд проведе черговий аукціон з розміщення ОВДП. Мінфін запропонує дві серії стандартних облігацій з датою погашення 11 жовтня 2017 р. і 18 вересня 2019 р.

«Аукціон знову пройде непоміченим для більшості учасників ринку. Мінфін у жовтні відмовився від розміщення ОВДП, прив'язаних до долара США, перетворивши аукціони в приватні заходи. У підсумку, навіть не виключаючи, що розміщення виявиться результативним, очікувати хоча б одної реальної заявки не варто. Неринкові ж біди знову можуть з'явитися на позначці в 14,3%», - говорить С.Фурса.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП 16 жовтня, Мінфін залучив до держбюджету 2,035 млн грн.

Мінфін у жовтні планує провести тільки два аукціони з продажу ОВДП - 16 і 23 жовтня. Інвесторам будуть запропоновані стандартні ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

Довідка УНІАН. На 22 жовтня обсяг ОВДП, які знаходилися в обігуі, за сумою основного боргу становив 186,16 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 92,189 млрд грн, банків - 77,79 млрд грн, нерезидентів - 6,108 млрд грн.