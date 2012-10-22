«ПриватБанк» у січні-вересні збільшив чистий прибуток на 1,2%

«ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) у січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 1,2% - до 991,175 млн грн.

Про це йдеться у фінансовій звітності банку.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 13% і на 1 жовтня 2012 року становлять 164,563 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 11%, до 111,6 млрд грн, зобов'язання - на 14%, до 146,898 млрд грн, статутний капітал - на 10%, до 14,898 млрд грн, власний капітал збільшився на 6% - до 17,754 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіють по 33,7991% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,99% (І.Коломойський і Г.Боголюбов володіють по 50% кіпрської компанії).