НБУ затвердив порядок ведення реєстру комерційних агентів банків

Національний банк України своєю постановою № 386 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 під № 1720/22032), затвердив Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків, повідомляється на сайті регулятора.

«Положення... прийнято на виконання вимог статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та регламентує порядок ведення Національним банком України реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків та укладених з ними агентських договорів про надання фінансових послуг. Тепер розпочати надання фінансових послуг від імені банку комерційний агент має право тільки після його реєстрації Національним банком України", - йдеться в прес-релізі.

Інформацію про чинні агентські договори банки повинні подати до Національного банку України не пізніше, ніж через 60 днів з дня доведення до відома технічних умов ведення відповідного реєстру.

Вищезгадана постанова набуває чинності з дня її офіційного опублікування в бюлетені «Офіційний вісник України».

Як повідомляв УНІАН, в Україні одним з найпоширеніших видів надання фінансових послуг небанківськими організаціями на умовах агентської угоди з комерційним банком є ​​купівля-продаж готівкової валюти.