Міжбанк понеділка закрився зростанням долара і євро

У понеділок, 22 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1620/8,1665, до 12:00 ціни зросли 8,1670/8,1700. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 8,1710/8,1770 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2638/41, до 12:00 ціни піднялися 0,2640/43. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2644/47. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,8450 (+0.0100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3040/75. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6420/10,6490, до 12:00 ціни пішли вгору 10,6480/10,6555. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли таких значень 10,6785/10,6900.