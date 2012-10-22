Нацбанк збільшив фізичні обсяги золота в резервах

Національний банк України (НБУ) в січні-вересні ц.р. збільшив фізичні обсяги золота в золотовалютних резервах майже на 25,56%, в ​​т.ч. у вересні - на 1%, до 1,13 млн тройських унцій.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

При цьому номінальна вартість золота в резервах Нацбанку збільшилася до 1,978 млрд дол. з 1,860 млрд дол.

Питома вага золота в резервах за минулий місяць зросла до 6,8% з 6,2%.

Як повідомляв УНІАН,золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол. За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або на 2,540 млрд дол (з 31,795 млрд дол.).