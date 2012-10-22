Україна і РФ не оподатковуватимуть товари для кооперацій

Москва. Між урядами України та Російської Федерації підписано протокол про постачання товарів за виробничою кооперацією у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, протокол було підписано сьогодні в Москві в присутності Президентів України та РФ Віктора Януковича та Володимира Путіна.

Протокол дозволяє двом сторонам реалізовувати положення міжурядової угоди про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 року, відповідно до якої товари (послуги), що постачаються за виробничою кооперацією, не обкладаються податком на додану вартість та акцизами.

Даний документ безпосередньо регламентує порядок та умови формування номенклатури товарів, що постачаються за виробничою кооперацією господарчими суб'єктами України та Росії у 2012 році, а також обсяги їх постачань і перелік цих суб'єктів господарювання.