«Родовід Банк» скоротив збиток в 7 разів - до 150,3 млн грн

«Родовід Банк» (м. Київ) у січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротив збиток у 7 разів - до 150,327 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, збиток банку в III кварталі становить 82,5 млн грн, проти 172,579 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-вересні скоротилися на 1,6% і на 1 жовтня 2012 року становлять 8,87 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 21%, до 226,5 млн грн, зобов'язання - на 0,1%, до 5,36 млрд грн. Статутний капітал банку в звітному періоді залишався на рівні 12,359 млрд грн, власний капітал скоротився на 3,8% - до 3,509 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (м. Київ) зареєстрований в 1990 році.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

14 вересня 2011 Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням створив на базі проблемного «Родовід Банку» санаційний банк, головними завданнями якого є продовження роботи щодо повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.

У 2011 році «Родовід Банк» скоротив збиток в порівнянні з 2010 роком в 3 рази - до 1,399 млрд грн.