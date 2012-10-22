Янукович хоче, аби між Україною і Росією не було торгових обмежень

Москва. Президент України Віктор Янукович сподівається на зняття обмежень в торгових відносинах між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час заяви для преси за наслідками переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним в Москві.

В.Янукович констатував, що сьогодні товарообіг між Україною і Росією вийшов на докризовий рівень.

Водночас він сподівається, що товарообіг збільшуватиметься.

«Ми не маємо наміру зупинятися на досягнутому і єдині в думці, що слід і далі робити кроки з метою поступального нарощування обсягів товарообігу», - сказав В.Янукович.

Президент України впевнений, що сприяти цьому буде взаємна відмова від застосування різних обмежувальних заходів у взаємній торгівлі.

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