Міжнародні кредитори вимагають звільнити всіх податкових інспекторів Греції

"Трійка" міжнародних кредиторів Греції висунула вимогу негайно звільнити всіх податкових інспекторів з міністерства фінансів цієї країни. Таким чином вони сподіваються підвищити ефективність податківців і викорінити у їхньому відомстві корупцію, передає ІТАР-ТАРС з посиланням на ЗМІ Євросоюзу.

Як передало електронне видання грецької газети "Етнос", ця вимога "ввійшла до конфіденційного меморандуму", підготовку якого зараз завершують ЄС, Європейський центральний банк і Міжнародний валютний фонд. Від змісту документа залежить питання виділення Афінам чергового траншу кредиту відповідно до другої за рахунком програми надання республіці фінансової допомоги.

Без цих коштів Греція не зможе обслуговувати свою зовнішню заборгованість і буде змушена оголосити дефолт, нагадують експерти лондонського Ситі.

За даними німецької газети "Вельт", звільнення у мінфіні можуть відбутися вже в найближчу п'ятницю. Одночасно буде прийнято на службу 2235 нових податкових інспекторів, з якими вирішено укласти контракти строком на три роки без права продовження. Умови найму також "передбачають ретельну перевірку ефективності роботи інспекторів кожні три місяці". У разі невиконання встановлених норм збору податків службовців буде негайно звільнено.