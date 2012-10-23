В Україні відчутно покращилися умови оподаткування – Doing Business-2013

Україна більше не є світовим аутсайдером у сфері оподаткування бізнесу. Про це свідчить опублікований у вівторок, 23 жовтня, черговий, десятий за рахунком, рейтинг умов ведення підприємницької діяльності Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації («Ведення бізнесу 2013» - Doing Business-2013).

За показником «оподаткування» Україна поліпшила позиції відразу на 18 рядків, перемістившись з одного з останніх місць у рейтингу, 183-го, на 165-те.

«Процедуру оподаткування (в Україні) полегшено шляхом впровадження можливості електронного подання даних і оплати для середніх і великих підприємств», - свідчить прес-реліз, опублікований у вівторок у Вашингтоні укладачами Doing Business-2013.

При цьому якщо раніше в Україні автори доповіді налічували 135 податкових платежів і зборів для середнього підприємства, на обслуговування яких витрачалося 657 годин на рік, то станом на 1 червня п.р. кількість платежів скоротилася до 28, а витрати часу - до 491 години на рік.

При цьому в податковій сфері Україна ввійшла до першої світової десятки (6-те місце) за поліпшенням показника «віддаленості від «передового рубежу», вперше запровадженого у торішній доповіді Doing Business. Цей показник допомагає оцінити, як змінюється підприємницьке нормативно-правове середовище в тій чи іншій країні стосовно світових лідерів за кожним із напрямів дослідження (за всі роки, починаючи з 2005-го). Оцінюється за шкалою від 0 (найгірший) до 100 (найкращий) пунктів.

За даними нинішньої доповіді, Україна поліпшила показники з оподаткування відразу на 31 пункт (від 16 до 47) стосовно світового лідера у цій сфері - Об'єднаних Арабських Еміратів (100 пунктів), де проводяться чотири податкові платежі при затратах часу на сплату податків 12 годин на рік.

Загалом позиції України в рейтингу «Ведення бізнесу-2013» покращилися на 15 позицій у порівнянні з минулим роком (152-ге місце). При цьому, як повідомляє опублікований авторами дослідження прес-реліз, Україна в нинішньому році ввійшла до трійки провідних країн, які продемонстрували найзначніші поліпшення у полегшенні ведення бізнесу за останній рік (слідом за Польщею і Шрі-Ланкою).

Одночасно збільшилася кількість країн у рейтингу - зі 181 до 183 - за рахунок двох нових - Барбадосу і Мальти.